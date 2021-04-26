Роскомнадзор: YouTube незаконно блокирует российские СМИ

Надзорное ведомство обвиняет видеохостинг в пристрастности

Руководство Роскомнадзора выступило с официальным заявлением об ограничениях, накладываемых системой YouTube на материалы российских СМИ. Под блокировку попали ролики с государственным гимном РФ, сюжеты о трагедии в Беслане и историческом вкладе России в победу над фашизмом.



Как сообщают в ведомстве, за 2020 год видеохостинг девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ и трижды к их продукции. За январь-апрель 2021 года YouTube блокировал три аккаунта и пять материалов. Пострадали официальные сообщества НТВ, «России-24», ТВЦ, Russia Today, Sputnik. Так, на НТВ было заблокировано официальное обращение президента РФ Владимира Путина, администрация видеохостинга объяснила это случайным сбоем.

В РКН полагают, что блокировке подвергаются ролики, «которые доносят до зрителей видеохостинга отличающуюся от принятой на Западе позицию». При этом официальные письма с требованием снять ограничения в большинстве случаев остаются без ответа.

В Роскомнадзоре также сообщают, что с 2012 года YouTube отказался удалить почти шесть тысяч материалов с детской порнографией, призывами к экстремизму и суициду.