Решения Европейского суда по правам человека утратили силу в России

Соответствующий законопроект принят депутатами Госдумы РФ в третьем чтении

7 июня депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтении законопроект об игнорировании решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятых после 15 марта. Решения российских судов отныне будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ, сообщает пресс-служба Государственной думы РФ.



Напомним, в мае 2022 года законопроект о выходе из-под юрисдикции ЕСПЧ уже прошел первое чтение. После некоторых поправок документ был одобрен сегодня, 7 июня.

«Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям», — прокомментировал решение парламента председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В числе неприемлемых для России решений Европейского суда Володин назвал, например, прозвучавшее летом 2021 года требование ЕСПЧ признать в России однополые браки.

По данным пресс-службы Госдумы, решения Европейского суда по правам человека, принятые после 15 марта 2022 года (даты выхода РФ из Совета Европы), исполняться отныне не будут. Выплаты денежных компенсаций по решениям, вступившим в силу до середины марта, продолжатся. Но выплаты будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках.