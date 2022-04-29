Ректор ЮУрГАУ зарегистрировалась на праймериз «Единой России»

Светлана Черепухина намерена претендовать на мандат депутата Заксобрания Челябинской области

Руководитель Южно-Уральского аграрного госуниверситета Светлана Черепухина намерена претендовать на место в Законодательном собрании Челябинской области. Сегодня, 29 апреля, региональный оргкомитет праймериз «Единой России» зарегистрировал ректора в качестве кандидата предварительного голосования, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе областного отделения ЕР.



«Мы работаем в основном с селом и обеспечением высококвалифицированными кадрами сельскохозяйственных предприятий. Поскольку сейчас ребята не хотят возвращаться в село, есть задача, которая должна решаться на более высоком уровне, когда молодые люди будут заинтересованы возвращаться на те предприятия, которые обеспечивают продовольственную безопасность региона и страны. Почему именно от „Единой России“ (идет на выборы в ЗСО. — Прим. редакции), потому что это большая профессиональная команда и хотелось бы работать именно в ней. В этом решении меня поддержали как родные, так и сотрудники ГАУ и студенты вуза, у меня большая группа поддержки», — объяснила свой шаг Светлана Черепухина.

В пресс-службе челябинского регионального отделения «Единой России» уточняют, что с момента старта регистрации кандидатов на праймериз зарегистрировались пять человек. Кроме Светланы Черепухиной это члены и активисты ЕР Татьяна Захарова, Любовь Кайгородова, Айгуль Токмурзина и Дина Янурова. Все женщины претендуют на место депутата ЗСО по Троицкому одномандатному избирательному округу № 25. В 2020 году этот мандат завоевал Владимир Павлов. В 2021 году Павлов прошел в Госдуму РФ и сдал мандат областного депутата.

Предварительное голосование за кандидатов-единороссов пройдет в электронной форме 23—29 мая. Победитель праймериз станет официальным кандидатом от партии на довыборах в ЗСО в сентябре 2022 года. Регистрация избирателей на сайте предварительного голосования уже идет.