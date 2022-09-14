Ректор агроуниверситета победила на довыборах в Заксобрание Челябинской области

Светлану Черепухину избрали по Троицкому одномандатному округу

В избирательной комиссии Челябинской области провели заседание по итогам дополнительных выборов в ЗСО по Троицкому одномандатному округу. Избирком признал выборы состоявшимися и назвал избранным депутатом Заксобрания региона ректора Челябинского агроуниверситета Светлану Черепухину, сообщает пресс-служба комиссии.

Окружная избирательная комиссия Троицкого одномандатного избирательного округа № 25 представила протокол о результатах дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Челябинской области. Документ постановляет признать:

дополнительные выборы состоявшимися и действительными;

избранным депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Черепухину Светлану Васильевну.

Напомним, выборы прошли в минувшее воскресенье 11 сентября. В Челябинской области жители выбрали депутатов местных парламентов в 66 районах и селах.