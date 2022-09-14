В избирательной комиссии Челябинской области провели заседание по итогам дополнительных выборов в ЗСО по Троицкому одномандатному округу. Избирком признал выборы состоявшимися и назвал избранным депутатом Заксобрания региона ректора Челябинского агроуниверситета Светлану Черепухину, сообщает пресс-служба комиссии.
Окружная избирательная комиссия Троицкого одномандатного избирательного округа № 25 представила протокол о результатах дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Челябинской области. Документ постановляет признать:
дополнительные выборы состоявшимися и действительными;
избранным депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Черепухину Светлану Васильевну.
Напомним, выборы прошли в минувшее воскресенье 11 сентября. В Челябинской области жители выбрали депутатов местных парламентов в 66 районах и селах.