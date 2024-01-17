Регионы УрФО приняли участие в муниципальном форуме «Малая родина — сила России»

Владимир Якушев назвал ОМС важнейшим звеном в системе госуправления

В начале текущей недели, 15 и 16 января, на выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ, состоялся Всероссийский муниципальный форум «Малая родина — сила России». В нем приняли участие 7,5 тысячи представителей муниципальных образований из 89 регионов страны, в том числе всех субъектов Уральского федерального округа. По мнению полпреда в УрФО Владимира Якушева, муниципальная служба является важнейшим звеном в системе государственного управления. Об этом пишет официальный сайт полпредства.

«Успех любых инициатив на 90% зависит от их практической реализации, а это — прямая задача органов местного самоуправления. Это ежедневная работа с конкретными людьми и их проблемами. Умение грамотно распределять ресурсы. Видеть точки роста и обеспечивать условия для их развития», — подчеркнул Якушев.

Полпред отметил, что Всероссийский муниципальный форум — это возможность для представителей ОМС обменяться опытом друг с другом, найти эффективные решения актуальных задач, обсудить насущные вопросы с представителями органов федеральной власти.