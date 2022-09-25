Референдумы о присоединении освобожденных территорий к России проходят в Саткинском районе

Голосование продлится до 27 сентября

Голосование в референдуме по вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проходит в том числе в Саткинском районе Челябинской области. Голосующие рассказали о том, почему они хотят, чтобы освобожденные территории как можно скорее стали частью Российской Федерации, передает журналист ИА «Первое областное».

Надежда Ивановна приехала в Челябинскую область с дочкой и внуком из Мариуполя в мае. Женщина, отдав свой голос, рассказала, что в последнее время жить там было просто невозможно.

«Стреляли, заставляли говорить на украинском языке. В последнее время было очень тяжело»,— поделилась Надежда Ивановна.

Светлана Скрипченко приехала в Россию два года назад из-за болезни родителей. Сейчас снимает дом у знакомых в Уйском районе. Всю жизнь прожила в Донецке. И сейчас там находится вся ее семья: муж, дети, внуки.

«Мы готовы были принять о решение о том, чтобы нас взяли в состав России, еще с 2014 года. Чтобы все это закончилось уже. У меня разбомбили дом. Вся моя семья осталась там»,— рассказала Светлана Скрипченко.

По ее словам, здесь у нее все хорошо и вся необходимая помощь оказывается.

Референдумы по вопросу о присоединении Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей стартовали на этих территориях утром 23 числа. Завершится голосование 27 сентября. Участие в референдумах принимают не только те, кто остался на родной земле, но и те, кто прибыл в Россию. Например, в Челябинской области сформировали четыре избирательные комиссии из числа сотрудников избиркомов ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона.