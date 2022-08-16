Рамзан Кадыров получит в подарок к столетию чеченской государственности златоустовскую гравюру

Подарок главе Чеченской Республики передаст депутат челябинской гордумы Владимир Корнев

В Москве сегодня, 16 августа, проходит интеллектуальный турнир «Своя игра» памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Гость турнира, депутат челябинской городской думы Владимир Корнев рассказал Первому областному информагентству о планах передать действующему главе республики Рамзану Кадырову подарок от челябинских депутатов к приближающемуся столетию чеченской государственности — златоустовскую гравюру.



«Еду в Москву, там будет проходить очень интересное мероприятие, турнир „Своя игра“ в память о первом руководителе Чеченской Республики. Скоро Чечня будет отмечать 100 лет своей государственности. К этому празднику мне поручено передать чеченской делегации подарок для Рамзана Кадырова, златоустовский сувенир. Мне тем более приятно, что Рамзан Ахматович и солдаты Чечни в ходе спецоперации на Украине оказывают большую помощь русским военнослужащим. В том числе и военным из Челябинской области», — рассказал Владимир Корнев.

На турнире Корнев будет присутствовать как руководитель Уральского федерально-окружного отделения Гражданского комитета России — общественного движения, ставящего своей целью укрепление позиций Российской Федерации как сильного и независимого государства. Кроме ГКР, в числе организаторов турнира памяти Ахмата Кадырова — Общественная палата РФ и постоянное представительство Чеченской Республики при президенте РФ.