Работодатели, предоставляющие молодежи первое место работы, могут получить льготы

Соответствующая инициатива внесена на рассмотрение Государственной думы РФ

Руководитель фракции «Новые люди» в российском парламенте Алексей Нечаев на первом пленарном заседании Госдумы внес инициативу о налоговых каникулах для работодателей, взявших в штат выпускников, сообщает пресс-служба ГД. Закон о первом рабочем месте будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета по молодежной политике Думы.



Инициатива Нечаева заключается в предоставлении налоговых каникул организациям и предпринимателям, которые дают молодежи первое место работы. Лидер «Новых людей», объясняя свою задумку, напомнил, что многие выпускники вузов и колледжей не могут трудоустроиться, так как работодатели требуют от них опыт и стаж, которым у вчерашних студентов неоткуда взяться.

«Мы предлагаем сделать очень простую вещь. Работодателю дать одногодичные или двухлетние каникулы, например по выплате соцстраха за такого студента. Такая мера поможет студентам устроиться. А если есть первое рабочее место, будет и второе», — объяснил Алексей Нечаев.

Инициатива была одобрена председателем ГД Вячеславом Володиным, он поручил рассмотреть ее комитету по молодежной политике.

«Давайте попросим комитет по делам молодежи изучить предложение руководителя фракции о первом рабочем месте и затем внести предложение по его реализации. Если есть закон, внесенный ранее, то предложение, которое высказал руководитель фракции, либо дополнит внесенную норму, либо мы сможем его учесть, доработаем или ускорим рассмотрение этого вопроса», — предложил Вячеслав Володин.