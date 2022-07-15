Работающие на госгранице с Украиной сотрудники ФСБ станут ветеранами боевых действий

Госдума приняла сразу в трех чтениях поправки в законопроект о ветеранах

15 июля депутаты Госдумы приняли очередные поправки в федеральный закон о ветеранах боевых действий. Теперь этот статус будет присваиваться военнослужащим ФСБ, отражавшим вторжение на территорию России, в том числе и пограничникам. Об этом сообщил Первому областному информагентству один из соавторов законопроекта, депутат от Челябинской области Дмитрий Вяткин.



Как следует из документов, опубликованных на сайте Госдумы, законопроект наделяет статусом ветерана боевых действий военнослужащих органов Федеральной службы безопасности, выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на госгранице и приграничной территории. Речь идет о районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции на территориях Украины и Донбасса. Действие закона будет применено к пограничникам и другим сотрудникам ФСБ с 24 февраля 2022 года, то есть с момента старта спецоперации.

В разработке законопроекта участвовали два депутата от Челябинской области: кроме Дмитрия Вяткина один из соавторов - Яна Лантратова.

«Сегодня наши пограничники, как и когда-то советские герои-пограничники, отражавшие нападения и пресекавшие вооружённые провокации на границах СССР, защищают нашу страну в ходе специальной военной операции, сохраняют мир и безопасность наших граждан, обеспечивают неприкосновенность наших границ, жертвуя при этом своими жизнями. Конечно же, наш долг — приравнять их к участникам боевых действий, обеспечить их и членов их семей социальными гарантиями. Что мы и делаем, принимая сегодня сразу в трёх чтениях соответствующие изменения в закон о ветеранах», — заявил Дмитрий Вяткин.

Напомним, с начала спецоперации украинские националисты неоднократно обстреливали пограничные регионы РФ, такие, например, как Белгородская области, артиллерией и ракетами, неоднократно на российскую территорию проникали боевые вертолеты ВСУ. Кроме того, пограничным заставам регулярно приходится пресекать попытки украинских диверсантов просочиться на землю РФ.

Ранее статус ветерана боевых действий получили военнослужащие других силовых структур, задействованные в спецоперации, а также гражданский персонал, работающий в зоне боевых действий и журналисты.