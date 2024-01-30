Пятеро челябинцев стали доверенными лицами Владимира Путина

Трое из них приостановят свою деятельность в Общественной палате

ЦИК России зарегистрировала доверенных лиц кандидата на должность президента Владимира Путина. Процедура прошла накануне, 29 января, в доверенные принято 198 человек. Теперь пять человек из числа доверенных лиц представляют Челябинскую область.

Председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области по патриотическому воспитанию, ветеранскому наставничеству и добровольчеству Елена Скорнякова вошла в число доверенных лиц.

Ранее мы писали, что в Челябинской области доверенными лицами Владимира Путина стали Юрий Болдырев, Олег Екимов — представители Общественной палаты региона, а также председатель регионального отделения «Движения первых» Светлана Буравова и президент фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян.

Юрий Болдырев, Олег Екимов и Елена Скорнякова приостановят полномочия в Общественной палате. Они смогут вернуться к своей деятельности после выборов.

Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года. Накануне ЦИК России зарегистрировала кандидатом на участие в выборах самовыдвиженца Владимира Путина. Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков выдвинуты партиями, а Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиридова — непарламентскими объединениями. Еще двум самовыдвиженцам — Раде Русских и Анатолию Баташеву — необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.