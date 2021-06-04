Пятьдесят медиков из Челябинской области получат губернаторские премии

На поощрение врачей из бюджета региона выделено 2,5 миллиона

Пятьдесят медиков Южного Урала, от медсестер до главврачей, получат ежегодную премию губернатора. Соответствующее распоряжение за подписью и. о. главы региона Виктора Мамина опубликовано на официальном портале правовой информации.



Как следует из текста распоряжения, премии работникам здравоохранения присуждаются с 1999 года. Критерии отбора награждаемых — «добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное ремесло, заслуги в развитии здравоохранения и медицинской науки по итогам 2020 года». Размер каждой премии — 50 тысяч рублей.

К документу прилагается список премированных медработников. Среди них сотрудники самых разных рангов. Например, начальник управления лекарственного обеспечения министерства здравоохранения области Татьяна Ганенко, заведующая ФАП села Губернского (Аргаяшский район) Ольга Глухова, медсестра офтальмологического кабинета Октябрьской райбольницы Светлана Анцупова. Есть и представители частных медицинских организаций, такие как заместитель главврача по вспомогательным репродуктивным технологиям ООО «ЭкоКлиника» Надежда Эрлихман, и специалисты, не практикующие как врачи. Среди последних — Анна Чистова, начальник отдела санитарной охраны территории регионального управления Роспотребнадзора. Отмечен также бывший министр здравоохранения, ныне директор Территориального центра медицины катастроф Сергей Приколотин.