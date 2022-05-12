Пять российских регионов возглавили выпускники «школы губернаторов»

Прошедшие программу развития кадрового управленческого резерва чиновники возглавили уже 46 субъектов Федерации из 85

В пяти регионах Российской Федерации 10 мая сменилась власть. Президент РФ Владимир Путин принял отставку руководителей Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей. На смену прежним губернаторам пришли временно исполняющие обязанности, причем трое из пяти — выпускники программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС, а четвертый продолжает учебу.



Как сообщают федеральные СМИ, руководить Марий Эл назначен председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев, Кировскую область будет возглавлять референт управления по обеспечению деятельности Госсовета при президенте РФ Александр Соколов, Рязанскую область — руководитель Росстата Павел Малков, врио губернатора Томской области назначен замначальника федерального управления по внутренней политике Владимир Мазур, пока еще продолжающий учебу в академии госслужбы. Саратовской областью теперь руководит председатель регионального правительства Роман Бусаргин (финалист конкурса «Лидеры России», единственный не обучавшийся в РАНХиГС).

Эксперты полагают, что выбор президента Путина закономерен: с 2017 года большую часть регионов России возглавляют молодые управленцы, и пять «свеженьких» врио не стали исключением. Добавим. Во всех названных выше субъектах Федерации в 2022 году должны были пройти выборы губернаторов, но при этом сегодня уже известно, что ни один из подавших в отставку глав регионов претендовать на продолжение работы в прежнем качестве не планирует.

«Произошедшие пять отставок произошли по разным причинам, так что выделить что-то общее в этих случаях достаточно трудно. Если же обсуждать кадровые назначения, то мне кажется, что все они исходили из задачи управления регионом в достаточно сложных, прежде всего экономических, условиях. Если смотреть на общую стратегию, то, на мой взгляд, ничего сверхъестественного не произошло — основным поставщиком кадров традиционно является „школа губернаторов“. Это кадровый центр, показавший свою максимальную эффективность, который поставляет подготовленных профессионалов, способных в достаточно короткий период показывать достаточно значимые результаты даже в самых сложных территориях, и примеров тому достаточно», — комментирует ситуацию директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

Эксперт также отмечает, что главный критерий при назначении врио — компетенции в экономике и социальной сфере. Немаловажным является также опыт работы в федеральных структурах. Напомним, кстати, в 2019 году в Челябинскую область пришел «молодой технократ» Алексей Текслер — выходец как раз из федерального Минэнерго. С тех пор логика главы государства при выборе губернаторов не изменилась.

«Школа губернаторов», то есть та самая программа кадрового управленческого резерва, работает в России с 2017 года. За это время ее выпускники стали руководителями 46 субъектов Федерации из 85.