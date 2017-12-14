/ Владимир Путин объяснил свое желание идти на выборы

Президент России рассказал, какой видит страну в будущем.

Сегодня, 14 декабря, Владимир Путин проводит свою тринадцатую пресс-конференцию. Первый вопрос ему задала представительница «молодого» поколения журналистов — корреспондент радио «Говорит Москва» Дарья Кнорре. Девушка поинтересовалась, зачем Владимир Путин идет на выборы, какова его цель, миссия, какой он видит Россию через 6 лет.

Я уже много раз говорил, какой бы я хотел видеть Россию. Скажу, она должна быть устремлена в будущее, быть современной, политическая система должна быть гибкой, экономика должна быть построена на высоких технологиях, производительность труда возрасти. Не хотел бы говорить сейчас о предвыборной программе, она у меня практически есть. Сейчас не тот формат, когда ее можно презентовать. Но скажу, что главное, на чем нужно сосредоточить внимание власти, общества — развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования. Все должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы наших граждан. — ответил Владимир Путин.

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