Алексей Текслер примет участие в разработке предложений по повышению доходов в муниципалитетах

Соответствующее поручение Путин адресовал главе кабмина, мэру Москвы и губернатору Челябинской области

Президент РФ Владимир Путин утвердил поручение по разработке предложений, касающихся бюджетов органов местного самоуправления. Согласно документу, опубликованному на официальном сайте главы государства, поручение адресовано премьер-министру Михаилу Мишустину, мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Алексею Текслеру как главе комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы». Им предстоит проанализировать лучшие бюджетные практики в муниципалитетах и представить президенту как законодательные, так и практические предложения в этой сфере, передает ИА «Первое областное».

Перечень поручений утвержден по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления при президенте России. Алексею Текслеру вместе с коллегами необходимо проанализировать лучшие практики, которые стимулируют муниципалитеты повышать собственные доходы. После этого нужно представить предложения по внедрению и расширению наиболее эффективных практик в регионах.

Речь идет об установлении дополнительных нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов и сборов, собираемых федерацией и регионом. Также могут быть предоставлены гранты за достижение лучших результатов по увеличению доходов муниципальной казны. Предлагается рассмотреть возможность сокращения налоговой нагрузки на муниципальной организации социальной направленности. Эту работу необходимо завершить до 1 сентября.

Кроме того, глава государства поручил внести предложения в бюджетное законодательство страны, чтобы уточнить определение уровня дотационности местных бюджетов. Из расчета такого уровня следует исключить дотации стимулирующего характера. Президент ждет предложения по этому вопросу до 1 октября. Также до 1 декабря предстоит разработать предложения по гарантиям компенсации расходов муниципалитетам, если они выполняют отдельные государственные полномочия.

«Текслер снова усиливается благодаря руководству комиссией Госсовета. Вместе с Мишустиным и Собяниным он получил новые задачи от Президента. В очередной раз видим, что челябинский губернатор включен в процесс выработки решений, связанных с формированием региональных и местных бюджетов. Это позволяет ему и отстаивать интересы регионов, и иметь полный оперативный доступ к лучшим региональным практикам», — отметил политолог Александр Мельников.