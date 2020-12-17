Путин о деле Фургала: «Он меня устраивал, но речь идет об убийствах!»

Президент заявил, что отвечать за преступления люди будут независимо от партийной принадлежности





На пресс-конференции президента России Владимира Путина прозвучал вопрос с Дальнего Востока, касающийся громкого дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Журналист сослалась на интервью полпреда президента в Дальневосточном округе Юрия Трутнева: тот заявил в СМИ, что, несмотря на общественную поддержку Фургала, многие «строки» при этом губернаторе были завалены и работать с ним было сложно. Журналиста интересовало, появилась ли у Путина информация, подтверждающая серьезность вины экс-главы региона.



«Фургал — представитель известной партии, партия его поддерживает до сих пор. У меня с ним были добрые отношения. Не знаю насчет оценки Трутнева, но, на мой взгляд, Фургал работал вполне исправно и как руководитель региона — старался», — высказался Владимир Путин.

Президент добавил, что, несмотря на «добрые отношения», речь в обвинении в адрес экс-губернатора идет о слишком серьезных преступлениях — убийствах людей, устранении конкурентов, а не «воровстве и подтасовках», как выразился президент. «Есть ли дополнительные данные в его деле — не знаю, я не названиваю следствию и не требую информацию. Я понимаю людей, которые разочарованы задержанием Сергея Фургала. Но это не политическое обвинение. Когда речь идет о других партиях — все точно так же. Мы знаем случаи, когда и члены „Единой России“ были осуждены, некоторые отбывают наказание до сих пор. Мы не должны делать для кого-либо исключений», — объяснил свою позицию президент.

В заключение он добавил, что и правоохранительно-судебная система России должна абстрагироваться от политических пристрастий.

Напомним, речь идет об уголовном деле Сергея Фургала, обвиняемого в участии в ОПГ и нескольких убийствах, совершенных в середине 2000-х годов. В июле 2020 года, уже будучи подследственным, Фургал был уволен с поста губернатора Хабаровского края. Это вызвало массовые акции в Хабаровске и ряде других городов.