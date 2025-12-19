Прямая линия с президентом Владимиром Путиным стартует через 7 часов

На «Итоги года» жители России отправили уже свыше 2 миллионов обращений

Сегодня, 19 декабря, в 14:00 по челябинскому времени стартуют «Итоги года с Владимиром Путиным». Президент в прямом эфире ответит на вопросы журналистов и жителей страны, а также подведет итоги года.

На прямую линию поступило свыше 2 миллионов обращений. Прием вопросов будет идти вплоть до окончания программы, задать вопрос можно через сайт москва-путину.рф, СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40.

В сообществе 1obl.ru сети «ВКонтакте» будет идти трансляция «Итогов года».