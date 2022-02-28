В областных и городских советах Харьковщины, Николаевщины, Сумщины и других областей Украины началось обсуждение Манифеста о создании нового государства, передает источник Первого областного информационного агентства.
«Мы, свободный народ Харьковской, Николаевской, Сумской, Черниговской и других областей Украины объявляем и провозглашаем образование нового демократического государства Федеративная Республика Украина», — говорится в тексте обнародованного Манифеста.
Причинами провозглашения нового государства авторы Манифеста в первую очередь называют героизацию нацистских преступников, ликвидацию свободы слова и печати, свободы собраний, а также запрет политической оппозиции. Отдельно упоминается реформа системы образования, которая привела к фактическому запрету обучения русскому, венгерскому и другим языкам, и гражданскую войну в Донбассе.
Своей целью авторы называют объединение народов Украины и создание демократического федеративного государства. Кроме того, заявлено о планах полной денацификации и дебандеризации, введении уголовной ответственности за реабилитацию нацизма. Также авторы выступают за отмену ограничения количества языков, на которых имеют право говорить жители страны, и требуют закрепления обеспечения прав и свобод человека и наказания военных преступников, виновных в развязывании гражданской войны.
Авторы манифеста обратились ко всем странам мира с просьбой признать государство Федеративная Республика Украина. Манифест открыт для подписания представителями областных и городских советов всех областей Украины.
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