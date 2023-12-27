Промо-стойки в челябинских ТРК активно принимают подписи в поддержку Путина

Среди подписантов в комплексе «Родник» заметили ректора ЮУрГУ и спикера Челябинской гордумы

В челябинских торговых комплексах продолжают работать мобильные пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на президентские выборы 2024 года. По словам дежурящих там волонтеров, им скучать в одиночестве не приходится: люди подходят по одному, по парам и целыми семьями.

Так, в ТРК «Родник» в в районе обеда сегодня заметили ректора Южно-Уральского госуниверситета Александра Вагнера. Он воспользовался свободным временем, чтобы заехать и выразить поддержку национальному лидеру.





«В сегодняшней мировой ситуации нашей стране нужен очень сильный президент: мудрый, смелый, опытный, авторитетный в международном политическом пространстве. Я такого человека знаю только одного — это наш президент Владимир Владимирович Путин», — говорит Александр Вагнер.

Он также заметил, что в период работы Владимира Путина беспрецедентно много было много сделано в деле развития науки и поддержки образования:

«Это были и его личные инициативы, и инициативы чиновников, студентов, преподавателей университетов, которые президент услышал, понял, поддержал, добавил свое. Все это позволяет нашей системе образования готовить те кадры, которые нужны сегодня, в первую очередь, промышленности, и создавать те разработки, которые нужны стране для укрепления технологического суверенитета», — добавляет ректор крупнейшего вуза региона.

Сразу за Александром Вагнером к стойке подходят подружки-пенсионерки. По словам одной из них, на всех предыдущих выборах она также поддерживала Владимира Путина.





«Решила отдать ему свою подпись в поддержку и сейчас, потому что вижу его работу с 2000 года, с тех пор как он пришел к власти. Вижу, какие у нас изменения в стране. Хоть и говорят, мол, пенсионерам плохо живется... Нам прекрасно живется: индексируется пенсия, у кого не хватает денег на ЖКХ, тем дают субсидию. Поэтому я его полностью поддерживаю», — улыбается Лидия Николаевна Головина.

Председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт вновь говорит о большой политике.





«Сейчас переломный момент в жизни всего мирового сообщества, и очень важно сохранить нашего национального лидера и ту траекторию движения, которая сейчас задана для всей нашей страны и общества. В указе президента определены ценностные ориентиры, там многое сказано, и этот вектор нам тоже очень важно сохранить», — уверен он.

Напомним, в Челябинске мобильные пункты сбора подписей работают в ТК «Фокус», «Алмаз», «Никитинский», «Горки», «Родник», а также в гипермаркете SPAR на Кашириных, 133, и в ДК ЧМК с 15 до 19 часов ежедневно.

Ранее в поддержку самовыдвижения Владимира Путина высказались губернатор Челябинской области Алексей Текслер, спикер Заксобрания Олег Гербер, главы городов и районов региона.