Прокуратуру Челябинской области временно возглавил экс-прокурор космодрома «Восточный»

Руководитель надзорного органа Виталий Лопин с 11 января находится в отпуске

Как сообщает источник Первого областного информационного агентства в правоохранительных органах, приказы об отпуске Лопина и назначении в качестве врио регионального прокурора Павла Вепрева из Москвы пока не поступили. Однако неофициально в прокуратуре уже осторожно обсуждают, что Виталий Анатольевич из отпуска может и не вернуться — сразу после он уйдет в отставку. В этом случае «временное исполнение обязанностей» Павлом Вепревым может затянуться на неопределенный срок — до принятия соответствующего кадрового решения на федеральном уровне.



Напомним, Виталий Лопин был первым из областных прокуроров на Южном Урале, не присланным из другого региона. Летом 2018 года, когда был опубликован указ президента РФ о его утверждении в этой должности, такой ход эксперты называли серьезным исключением из правил.

Врио прокурора Павел Вепрев родом с Дальнего Востока. По данным на сайте прокуратуры области, ему 39 лет. Карьеру начинал на родине, в Амурской области, служил помощником прокурора, следователем прокуратуры в Завитинском районе, затем — заместителем в Константиновском районе. В 2009 году возглавил прокуратуру ЗАТО Углегорск, с 2012 по 2017 годы — прокурор космодрома «Восточный». С октября 2017 года переведен на Южный Урал, сразу заместителем прокурора Челябинской области. Сейчас имеет звание старшего советника юстиции (полковника).