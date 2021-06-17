Прокуратура начала проверку по загранкомандировке главы Челябинска

Надзорный орган заинтересовала поездка в ОАЭ чиновников, обучающихся в бизнес-школе Сколково

Прокуратура Челябинской области начала проверку расходов на командировку делегации челябинских чиновников в Объединенные Арабские Эмираты, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе надзорного органа.



В Дубай летали глава Челябинска Наталья Котова, ее заместитель Владимир Шамне, а также чиновники регионального уровня: министр экономического развития Южного Урала Наталья Лугачева и замминистра транспорта Александр Егоров. Чиновники, проходящие обучение в бизнес-школе Сколково, по данным пресс-службы городской администрации, вылетели за границу для участия в занятиях очного выездного модуля.

По данным сайта госзакупок, бюджет взял на себя расходы только по покупке билетов и оплате гостиницы. Само обучение в Сколково для всех четверых финансируется Государственной корпорацией развития, уточнил пресс-секретарь челябинской мэрии Владимир Сафонов.

В пресс-службе мэрии прокомментировали информацию о прокурорской проверке и объяснили, почему срок командировки (29 мая — 5 июня) на двое суток превышает срок самого обучения. Как сообщает руководитель пресс-службы Владимир Сафонов, Наталья Котова и другие учащиеся вынуждены были выехать в ОАЭ заранее, так как по прилете «необходимо было сдать ПЦР-тест и соблюдать самоизоляцию в гостинице по месту пребывания в течение максимум 24 часов». Чтобы уложиться в эти сроки, в Дубай необходимо было приехать не позднее 9:00 30 мая, поэтому командировка чиновников началась 29 мая.

«Учебная программа завершилась вечером 4 июня. На момент бронирования ближайший возможный прямой рейс до Екатеринбурга был в 14:25 5 июня 2021 года (по данным туроператора)», — объяснили в мэрии и позднее возвращение учеников Сколково.