Прокуратура снова пытается ужесточить наказание Евгению Тефтелеву

Гособвинитель по делу бывшего главы Челябинска обратился в кассационную инстанцию

Прокуратура Челябинской области внесла кассационное представление по уголовному делу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева. В надзорном органе не скрывают, что намерены до конца добиваться ужесточения приговора бывшему главе.



Напомним, Центральный районный суд Челябинска осенью 2020 года признал Тефтелева виновным по статье 290 УК РФ („Взятка“). Чиновник получил три года лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в 37,5 миллиона рублей, был лишен госнаград и права занимать должности на госслужбе в течение трех лет. Наказание обжаловали и защита, и обвинение: адвокаты 23 декабря пытались убедить уже коллегию Челябинского областного суда в необходимости смягчить наказание, гособвинение настаивало на увеличении штрафа вдвое, до 75 миллионов, а срока — до 6,5 года.

Теперь представление прокуратуры, по данным пресс-службы надзорного органа, направлено в коллегию по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. Свою настойчивость гособвинители объясняют усмотренными в действиях Центрального райсуда и апелляционной инстанции «существенными нарушениями закона» — то есть положений Уголовно-процессуального кодекса.