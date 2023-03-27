Прокуратура Копейска требует лишить полномочий сразу пятерых городских депутатов

Все пятеро связаны со сферой ЖКХ

29 марта собрание депутатов Копейска рассмотрит представление прокуратуры о лишении полномочий сразу пяти парламентариев — то есть 20 процентов от общей численности городского представительного органа. Причина, по данным источника Первого областного информагентства в горсобрании, в нарушении антикоррупционного законодательства при принятии собранием решения о повышении коммунальных тарифов.



«Законодательство предусматривает, что при рассмотрении предложений об изменении каких-то тарифов и ставок депутаты обязаны уведомлять собрание о присутствии личных интересов. Например, если депутат работает в бюджетной сфере, то, когда речь заходит о росте зарплат бюджетникам, такой парламентарий обязан сообщить: мол, у меня тут личный интерес, голосовать не имею права. А эта группа сама инициировала предложение о росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги и официально не уведомила никого о том, что все они — работники управляющих компаний и предприятия водоснабжения», — объяснил один из депутатов Копейского горсобрания, пожелавший остаться неназванным.

В прокуратуре Копейска воздерживаются от комментариев до рассмотрения горсобранием внесенного представления.

Между тем все члены представительного органа, о которых идет речь в документе прокуратуры, действительно представители сферы ЖКХ: Дмитрий Фещак — заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «Жилищная управляющая компания», Лариса Белозерцева — начальник ЖЭУ-6 ООО «УК-5 Копейского городского округа», Иван Самохвалов — директор ООО «Управляющая компания-5 Копейского городского округа», Елена Завражная — заместитель генерального директора по финансовым вопросам ООО «Жилищная управляющая компания».

Пятый, Николай Сединкин, — бывший директор местного водоснабжающего МУП, а затем — частной компании «Горводоканал». По поводу имущества МУП и накопленного им почти миллиардного долга уже несколько лет идет разбирательство в арбитражных судах разного уровня.