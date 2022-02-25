Прокуратура Челябинской области направит в суд дело обвиняемого в даче взяток депутата ЗСО

Вместе с Арманом Аракеляном на скамье подсудимых окажутся четыре сотрудника федеральных казенных учреждений из дорожной отрасли

Центральный районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело в отношении депутата ЗСО Армана Аракеляна, обвиняемого в даче взяток сотрудникам федеральных предприятий. Вместе с ним на скамье подсудимых окажутся четыре должных лица — из ФКУ «Росдортехнология» и УпрДор «Южный Урал», сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.



Прокурор Челябинской области утвердил обвинительное заключение по делу в отношении депутата ЗСО Армана Аракеляна. Вместе с ним по делу проходят два сотрудника ФКУ УпрДор «Южный Урал» и два из екатеринбургского филиала ФКУ «Росдортехнология».

Напомним, Арман Аракелян, депутат ЗСО и директор одного из крупнейших дорожных подрядчиков Челябинской области — ООО «Дорстройгрупп», был задержан в марте 2021 года. По версии следствия, в сговоре с работниками УпрДор «Южный Урал» он в ноябре 2019 года передал должностным лицам «Росдортехнологии» ноутбуки. Взамен просил исключить из отчетов данные о нарушениях, выявленных при оценке ремонта и реконструкции федеральных дорог в Челябинской области. Сотрудники УпрДора получили от Аракеляна 500 тысяч рублей за подписание актов о приемке работ по госконтракту.

Четыре дорожника обвиняются в получении взятки (статья 290 УК РФ), сам депутат — в даче взяток (статья 291). Месяцы расследования он провел в СИЗО и под домашним арестом. Следствие арестовало имущество обвиняемых в общей сложности более чем на 47,6 миллиона.