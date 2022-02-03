«Проблемы копились десятилетиями»: Владимир Якушев прокомментировал штаб правительственной комиссии по региональному развитию

В Челябинске реконструируют очистные сооружения

Владимир Якушев принял участие в работе штаба Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Основной темой совещания стала ситуация в сфере ЖКХ. По итогам совещания стало известно, что Челябинск получил 1,4 млрд рублей на реконструкцию очистных в Металлургическом районе. Работу штаба прокомментировал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

Участники штаба обсудили, что во многих регионах сети и объекты ЖКХ сильно изношены, и это может оказаться сдерживающим фактором для строительства жилья. По словам вице-премьера, необходимо менять не менее пяти процентов изношенных сетей ежегодно. Министр строительства России Ирек Файзуллин также обратил внимание на программы капитального ремонта. В прошлом году по программам капремонта в России привели в порядок 54 тысячи многоквартирных домов — на 13% больше, чем годом ранее.

«В модернизацию сетей и объектов коммунального хозяйства вкладываются значительные средства, но этого всё равно недостаточно. Проблемы копились десятилетиями, привести в порядок всё разом невозможно. Однако у регионов есть инструменты привлечения в отрасль средств федерального бюджета. Есть ресурсы внутри самой отрасли, связанные с собираемостью платежей и организационными вопросами. Самое главное — заниматься системой ЖКХ комплексно, в непосредственной связке с другими проектами развития территорий», — отметил Владимир Якушев, комментируя итоги заседания.

Напомним, правительственная комиссия по региональному развитию одобрила заявку Челябинской области на реконструкцию очистных сооружений в Металлургическом районе Челябинска. Из Фонда национального благосостояния на реализацию проекта выделят 1,150 млрд рублей, еще 286 млн будет направлено из областного бюджета и средств МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска. ИА «Первое областное» вместе с губернатором Алексеем Текслером побывал на очистных ПОВВ и узнал, как власти планируют решать самую дурно пахнущую проблему областного центра.