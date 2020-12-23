Принят закон о комплексном развитии территорий, который позволит ускорить процесс расселения аварийного жилья

В регионах смогут утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов

В Государственной думе сегодня, 23 декабря, прошло заседание, на котором в третьем чтении был принят закон о комплексном развитии территорий (КТР). В соответствии с документом субъекты России смогут утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов. Это значительно позволит ускорит процесс расселения аварийного и ветхого жилья в регионах страны.

«Считаем, что закон очень своевременный. Считаем, что те регионы, которые в состоянии и могут его использовать, буквально с принятием законопроекта начнут активно расселять аварийное жилье. Надеемся, что закон позволит серьезно ускорить все сроки расселения», — заявил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Вице-премьер также добавил, что в законопроекте максимально учтены все вопросы и предложения, которые были озвучены в ходе обсуждения с депутатами всех фракций.

«В законопроекте подробно расписаны все направления. Самое основное: мы все полномочия, которые есть — федеральные, региональные, муниципальные — ни у кого ничего не отбирали. И подробно расписали вопросы по индивидуальному жилью, которые есть, вопросы по многоквартирным домам, которые являются аварийными или ветхими», — подчеркивают в Государственной думе.

Чтобы контролировать ход реализации этого закона председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу из представителей профильных комитетов — двух или трех. Этой рабочей группе следует собраться уже через три месяца, чтобы оценить, что сделано в субъектах РФ.

Отметим, что закон предусматривает единый механизм комплексного развития территорий и сноса аварийного и ветхого жилья. Авторы поясняют, что программа будет проводиться в регионах при согласии 2/3 собственников квартир в многоквартирном доме.