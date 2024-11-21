Президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу после ударов по стране.
Главное из его заявления:
— По России уже было применено западное дальнобойное оружие.
— Применение дальнобойного оружия противником не может повлиять на ход СВО.
— 21 ноября Россия успешно провела испытание новейшей ракеты средней дальности «Орешник».
— Россия нанесла по Южмашу удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
— В случае эскалации Россия ответит решительно и зеркально.
Также президент отметил, что РФ будет заранее предупреждать мирных жителей в случае применения таких систем, как «Орешник».