Президент Владимир Путин выступил с обращением после ударов по России

Он заявил, что по РФ было применено дальнобойное оружие

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу после ударов по стране.

Главное из его заявления:

— По России уже было применено западное дальнобойное оружие.

— Применение дальнобойного оружия противником не может повлиять на ход СВО.

— 21 ноября Россия успешно провела испытание новейшей ракеты средней дальности «Орешник».

— Россия нанесла по Южмашу удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

— В случае эскалации Россия ответит решительно и зеркально.

Также президент отметил, что РФ будет заранее предупреждать мирных жителей в случае применения таких систем, как «Орешник».