Президент РФ поручил ввести квоты выбросов в городах с загрязненным воздухом

Федеральному правительству и Государственной думе Федерального собрания РФ предстоит внести изменения в соответствующий закон до 15 июля

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил федеральному правительству совместно с Государственной думой Федерального собрания РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих введение системы квотирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов и поселений с высоким уровнем загрязнения воздуха. Об этом сообщается в перечне поручений по реализации послания президента Российской Федерации Федеральному собранию от 21 апреля 2021 года, опубликованном на сайте Кремля.

«Введение системы квотирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух городских поселений и городских округов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха»,— говорится в перечне.

Напомним, Челябинская область принимала активное участие в разработке закона о квотировании выбросов. В апреле 2020 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о создании организационного комитета по обеспечению проведения эксперимента по квотированию выбросов в атмосферный воздух на территории Челябинской области.

В начале прошлой недели в регионе состоялось выездное заседание комиссии Госсовета по экологии, в котором приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, возглавляющий комиссию, Алексей Текслер, полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, замминистра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов, гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и другие. Во время заседания губернатор Челябинской области рассказал об опыте региона в реализации системы мониторинга качества атмосферного воздуха.