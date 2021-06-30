Президент РФ оценил работу Госдумы седьмого созыва

По мнению Владимира Путина, страна прошла через пандемию гораздо «мягче», в том числе благодаря парламенту

На прямой линии президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан, подвел итоги работы Государственной думы седьмого созыва. Также он объяснил необходимость работы «партии власти».



«Парламент седьмого созыва работал не просто удовлетворительно, а на должном уровне и с соответствием результатов работы тем требованиям, которые предъявлялись ситуацией и страной. Имею в виду, что значительное время депутаты работали в условиях пандемии, а нужно было продолжать работать. Приходить в зал для голосования и принимать решения. Если бы это не было сделано своевременно, то ситуация была бы гораздо сложнее. Мы прошли самый острый участок гораздо мягче, с потерями, но гораздо мягче, чем другие страны. И это во многом благодаря депутатам Госдумы всех фракций», — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что 25 процентов состава Госдумы переболели коронавирусом, четверо ушли из жизни. Однако их работа, в том числе и вызывающая критику у граждан, по мнению Путина, необходима.

«Наша жизнь не состоит из праздников и раздачи денег. Это самое простое и самое приятное. Лукошко когда-то закончится, а урожай может и не взойти. Решения должны приниматься на ясном глазу, профессионально и с чувством ответственности. Еще раз хочу напомнить, что в 1990-е годы было принято огромное количество решений на потребу публике, и принимались они людьми, понимающими, что исполнить это решение невозможно. Это обман избирателей, решения, принимаемые, чтобы позиционировать себя как защитника народа и потом на кого-то свалить ответственность. Повторяю, как правило, заранее знали, что они неисполнимые. „Единая Россия“ не ведет себя таким образом. И даже если нужно принимать не очень популярные, но необходимые для судеб нашей страны решения, депутаты „Единой России“ идут на это, в известной степени себе во вред. Это всё — работа „Единой России“ — создает очень прочную базу российской государственности. Поэтому и в силу того, что я был автором этой партии, я естественным образом ее поддерживаю. Я намерен поддержать ее в ходе избирательной кампании», — резюмировал президент.

Напомним, в Челябинской области губернатор и одновременно секретарь ЧРО «Единой России» Алексей Текслер взял курс на перезагрузку партии и в первую очередь — партийных проектов. В апреле 2021 года Текслер представил общественности новых кураторов проектов, цель которых — развитие важнейших сторон жизни, от образования и культуры до дорожного строительства. В самом реготделении партии президиум к весне 2021 года был обновлен уже на две трети, активизировалась работа волонтеров, перезагружена работа местных ячеек.