Заместитель премьер-министра Республики Татарстан посетил Челябинск

Василь Шайхразиев и вице-губернатор Анатолий Векшин обсудили перспективы сотрудничества

Челябинск посетил заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. В рамках рабочей поездки в Уральский федеральный округ он встретился с вице-губернатором Анатолием Векшиным и посетил библиотеку № 15 башкирской и татарской литературы имени Шайхзады Бабича.

В правительстве области собравшиеся обсудили перспективы сотрудничества и актуальные вопросы для жителей региона в рамках реализации дружественных отношений со Всемирным конгрессом татар. На встрече присутствовали заместитель руководителя исполкома всемирной организации — начальник комитета по работе с татарскими общественными объединениями регионов Российской Федерации Марс Тукаев, председатель исполкома Конгресса татар Челябинской области, депутат Законодательного собрания Челябинской области Лена Колесникова и постоянный представитель Татарстана в Свердловской области Хайдар Гильфанов.

Василь Шайхразиев подчеркнул, что сотрудничество с Челябинской областью очень значимо для всемирного конгресса татар, ведь здесь проживают больше 180 тысяч их соотечественников. Лена Колесникова добавила, что вице-губернатор Анатолий Векшин всегда прислушивается к просьбам и никогда не оставляет без внимания предложения по сотрудничеству от общественников. Также она предложила создать татарскую группу при филармонии города Челябинска и отметила, что в Челябинской области проживают 5 заслуженных артистов и один народный артист Татарстана. На заседании также обсудили вопрос отдельного здания для татарского культурного центра и для Конгресса татар Челябинской области. Также на встрече было принято решение о проведении в Челябинске научно-практической конференции, посвященной 120-летию И. Ахмерова.

После Василь Шайхразиев возложил цветы к памятникам выдающимся татарским поэтам Габдулле Тукаю и Мусе Джалилю, а также легендарному советскому разведчику Исхаку Ахмерову. Затем он вместе с министром культуры Челябинской области Алексеем Бетехтиным посетил библиотеку башкирской и татарской литературы имени Шайхзады Бабича. В 2021 году учреждение отметит 115-летний юбилей. В связи с этим председатель Национального совета вручил библиотеке новые татарские книги, в том числе 7-томник «История татар», а также памятные подарки.