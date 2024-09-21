Представлять Челябинскую область в Совете Федерации будет Наталья Котова

Губернатор Алексей Текслер подписал соответствующее постановление

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил представителя в Совет Федерации. Им стала глава Челябинска Наталья Котова. Глава региона подписал соответствующий документ, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Котову Наталью Петровну»,— говорится в документе.

Наталья Котова окончила Челябинский государственный педагогический институт и Уральскую академию государственной службы по специальности «юриспруденция». В администрации Челябинска работает уже 19 лет: в 2005 году она была назначена на должность начальника управления жилищной политики, в 2010 году заняла должность первого заместителя главы города. В 2019-м была назначена на должность мэра.

Напомним, на протяжении пяти лет сенатором от Челябинской области была Маргарита Павлова. Она поблагодарила Алексея Текслера за возможность представлять регион на федеральном уровне все эти годы, а также подчеркнула, что работа в качестве сенатора — это ценный опыт.

«Много работы проделано по представлению Челябинской области в федеральных органах исполнительной власти, решению актуальных вопросов и поручений главы региона. Считаю важным, что все вносимые предложения к изменению в законодательстве шли от нужд и просьб людей, с приемов граждан. Именно так можно быть убедительным и отстаивать сложные позиции до конца»,— написала Маргарита Павлова в своем телеграм-канале.