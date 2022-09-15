Председатель ЗСО Челябинской области вошел в топ‑10 упоминаемых в СМИ глав региональных парламентов

Медиарейтинг Александра Лазарева оценила компания «Медиалогия»

Председатель ЗСО Челябинской области Александр Лазарев занял девятую строчку в рейтинге упоминаемости в СМИ спикеров региональных парламентов России, сообщает пресс-служба Заксобрания. С момента назначения он поднялся в топ руководителей законодательных органов на 18 пунктов.



Компания «Медиалогия» провела оценку популярности у журналистов председателей региональных законодательных органов РФ. Спикер ЗСО Челябинской области Александр Лазарев занял девятое место. В конце 2021 года, сразу после избрания Лазарева руководителем Заксобрания, он занимал только 27-е место. В рейтинге по УрФО Александр Владимирович и вовсе на первом месте.

Напомним, Александр Лазарев в ноябре 2021 года сменил на посту руководителя Законодательного собрания Владимира Мякуша.