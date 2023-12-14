Председатель Заксобрания Челябинской области оценил прямую линию Владимира Путина

Олег Гербер отметил, что многие вопросы касаются и нашего региона

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер отметил новый формат общения со страной, который задает Владимир Путин. Прямую линию объединили с итоговой пресс-конференций. За четыре часа президент ответил на разные вопросы. Председатель ЗСО в своем комментарии в соцсети «ВКонтакте» назвал несколько важных тем.

«Начав с вопросов экономики, президент разом ответил на множество вопросов, показав на цифрах, что экономика не только не сжимается, а растет, причем серьезными темпами. К примеру, растет индекс промышленного производства. А если смотреть глубже — в части обрабатывающих производств — растет более чем уверенно, что и подчеркнул глава государства. Что здесь особенно важно — этот показатель по России за январь-октябрь — 107,4% к аналогичному периоду прошлого года. В этом результате есть существенный вклад Уральского федерального округа и нашей области: по УрФО индекс за январь-октябрь составляет 110,5%, а в Челябинской области — 112,5%. Это очень и очень хороший показатель»,— отмечает Олег Гербер.

По теме СВО, как пишет председатель ЗСО, важнейший тезис — о необходимости уравнять в правах всех участников специальной военной операции. Президент отметил, что вопрос дорабатывается. В Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера на недавнем заседании Заксобрания уравняли в мерах поддержки росгвардейцев с другими участниками СВО. Закон имеет обратную силу и начинает действовать с момента заключения бойцом контракта, даже если это было в 2022 году.

Олег Гербер также отметил, что многие темы поднимались и на прямой линии Алексея Текслера. Это семейная ипотека, страхование волонтеров, медицина в целом и вакцинация от кори.

«В каждую тему президент погружен очень глубоко. Это говорит о том, что он точно знает, чем и как живет страна. Именно это вдохновляет и вселяет уверенность в том, что развиваемся в правильном направлении»,— резюмировал председатель ЗСО Челябинской области.