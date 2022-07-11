Председатель Госдумы назвал магнитогорского депутата Станислава Наумова самым активным парламентарием

Вячеслав Володин подвел итоги весенней сессии нижней палаты парламента

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги работы парламента весной — летом 2022 года, отметил в числе самых активных депутатов магнитогорца Станислава Наумова, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ГД.



По мнению Володина, Наумов оказался самым активным в зале пленарных заседаний членом фракции ЛДПР. Также спикер Госдумы отметил единоросса Ирину Панькину, коммуниста Михаила Матвеева, справедливоросса Андрея Кузнецова и члена партии 2Новые люди" Олега Леонова.

Напомним, Станислав Наумов в сентябре 2021 года прошел в Госдуму по спискам ЛДПР. Сам он родом из Магнитогорска. В парламенте занимает должность заместителя председателя комитета по экономической политике.

Кстати, другой депутат от Челябинской области, член «Справедливой России — За Правду» Яна Лантратова, признана одним из самых продуктивных парламентариев фракции СРЗП лидером партии Сергеем Мироновым.