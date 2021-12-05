Предложения южноуральцев легли в основу развития России

Партия «Единая Россия» подвела итоги работы за 20 лет

4 декабря в Москве состоялся XX съезд партии «Единая Россия», на котором подвели итоги работы за 20 лет. На съезде выступили президент РФ Владимир Путин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который возглавил делегацию из Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области, одной из основных тем съезда стала «Народная программа» и учет интересов россиян, в том числе южноуральцев, в вопросах развития страны.

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам съезда, отметил, что партия проявила себя в ходе избирательной кампании достойно и победила по праву. И главным здесь были не привлекательные лозунги, а отношение к избирателям.

«Ваш успех определили не громкие привлекательные лозунги, за которыми зачастую нет ничего, кроме пустых невыполнимых обещаний. У вас был другой стиль кампании, другой подход, само отношение к избирателям. Партия предложила гражданам России конструктивную, созидательную и объединяющую повестку»,— сказал Владимир Путин.

Действительно, для того, чтобы были услышаны все предложения граждан, партия создала «Народную программу», в которую вошли предложения более двух миллионов граждан по медицине, образованию, промышленности и другим вопросам. При этом многие из них уже сейчас учтены в бюджете страны на 2022 год.

Кроме того, на съезде был избран новый состав высшего совета, в который вошло 100 человек, при этом две вакансии остались незанятыми; обновлен руководящий состав региональных отделений; обновлен генеральный совет партии, в который вошли два челябинских депутата — депутат Государственной думы Дмитрий Вяткин и председатель собрания депутатов Саткинского района Челябинской области Николай Бурматов; переизбран председатель партии, а также председатель Высшего совета «Единой России».

Руководитель направления по взаимодействию с общественными объединениями и работе с молодежью Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Денисенко рассказал, что в период пандемии коронавируса благодаря «Единой России» организованы волонтерские центры, где добровольцами выступали тысячи партийцев.

«Наша партия показала, что может решать даже самые сложные задачи. В условиях пандемии „Единая Россия“ буквально превратилась в волонтерский центр. Наш „Юнифонд“ принял активное участие в оказании реальной помощи людям. И работа будет продолжена»,— сообщил Алексей Денисенко.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на съезде выступил с идеей усилить больницы региона, закупив для них автомобили скорой помощи за счет партийных взносов.