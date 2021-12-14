Правительство России выделит 12,2 миллиарда на рост зарплат бюджетников

Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным

Более 12,2 миллиарда рублей будет направлено на повышение зарплаты преподавателей, врачей, работников науки и культуры России, сообщает пресс-служба правительства РФ. Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, средства возьмут в резервном фонде страны.



По данным пресс-службы правительства, более 2,9 миллиарда пойдет на рост зарплаты работников образовательных учреждений, 5,2 миллиарда получат ученые, 2,6 миллиарда предназначено медикам, 1,3 миллиарда — учреждениям культуры. Выделение серьезных средств сделано во исполнение майского указа президента РФ от 2012 года. Тогда, напомним, глава государства поставил задачу подтянуть уровень дохода школьных и детсадовских педагогов, преподавателей средних специальных учебных заведений и работников сферы культуры до средней зарплаты по региону. Заработок врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников должен вдвое превышать среднюю зарплату в субъекте Федерации.

Контроль за распределением средств Мишустин поручил министерствам труда и социальной защиты и финансов.

Напомним, президент Владимир Путин в конце ноября на совещании с правительством распоряжался довести уровень зарплат бюджетников до показателей, прописанных в майских указах. Тогда же губернатор Челябинской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер докладывал, что на Южном Урале показатели оплаты труда бюджетников регулярно мониторятся и регион запланировал дополнительные собственные средства на повышение зарплат в следующем году.