Правительство России открыло официальную группу в соцсети «Одноклассники»

Федеральные власти обещают ежедневно публиковать там информацию о главных решениях кабмина

В соцсети «Одноклассники» заработала официальная группа правительства Российской Федерации. В пресс-службе кабинета министров объяснили решение тем, что очень многие граждане предпочитают черпать информацию о главных новостях страны именно из социальных сетей.



«Страница правительства России — фото, видео, новости о решениях и работе российского кабинета министров. Добро пожаловать! Официальные обращения граждан можно отправить на сайте правительства», — гласит обращение на новой странице.

Помимо данных о решениях кабмина, в группе будут публиковаться отчеты о крупных мероприятиях, рабочих поездках премьер-министра Михаила Мишустина и его заместителей.

«В соцсетях очень много информации, и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она. Из официальной группы в „Одноклассниках“ подписчики смогут получать достоверную информацию о решениях и мерах, принимаемых правительством», — отметил пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков.

Добавим, на момент публикации материала число подписчиков нового сообщества составляло 5,75 тысячи человек.