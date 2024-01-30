Повышенная явка ожидается на президентских выборах в Челябинской области

Возможности для избирателей расширены за счет новых технологий и трехдневного голосования

На Южном Урале на выборах главы государства в марте 2024 года ожидается повышенная явка. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Челябинской области Евгений Голицын.

Он отметил, что в нынешней кампании значительно расширены возможности для выражения мнения.

«Учитывая, что это федеральные выборы, мы ожидаем повышенной явки. Напомню, что в 2018 году на выборах президента явка в Челябинске составила порядка 63%. В этом году у нас трехдневное голосование, поэтому можно предположить, что те избиратели, кто не смог по каким-то причинам проголосовать в 2018 году при однодневном голосовании, на нынешних выборах дойдут до избирательного участка. Плюс помогут технологии дистанционного голосования. Благодаря им смогут проголосовать отпускники, командированные — все те, кто в период выборов будет находиться за пределами своего населенного пункта», — отметил Евгений Голицын.

Он также предположил, какие территории Челябинской области могут стать лидерами по явке на предстоящих выборах.

«Традиционно лидерами по явке у нас являются Кизильский и Нагайбакский районы, Троицк и Троицкий район. Предполагаю, что такая пропорция сохранится», — сказал он, в частности.

Напомним, голосование на выборах президента России состоится 15—17 марта. Официальные результаты выборов будут объявлены не позднее 27 марта.

«Результаты мы, конечно, узнаем раньше, но по закону итоги должны быть официально подведены в течение 10 дней», — добавил председатель челябинского облизбиркома.