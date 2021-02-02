Последняя челябинская ТЭЦ, работающая на угле, перейдет на газ

Правительство региона и ПАО «Фортум» подписали экологическое соглашение

Состоялось подписание двустороннего соглашения между правительством Челябинской области и ПАО «Фортум». Подписи в документе поставили глава региона Алексей Текслер и исполнительный вице-президент корпорации Fortum, глава дивизиона «Россия» Александр Чуваев. Ответственное мероприятие произошло в присутствии полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева.

В правительстве Челябинской области ранее анонсировали предстоящее подписание соглашения, сегодня участники, наконец, раскрыли его детали. Как сообщил Александр Чуваев, в рамках соглашения ПАО «Фортум» берет на себя обязательство к 2022 году полностью перевести на газ челябинскую ТЭЦ — 2. Эта электростанция последняя в городе, до сих пор работающая на угле. Она снабжает теплом порядка 450 тысяч челябинцев.

«Работы по модернизации ТЭЦ — 2 были начаты еще в 2016 году. За 4 года мы частично перевели электростанцию на газ и вдвое снизили выбросы — с 22 тысяч тонн до 11,2 тысяч тонн в год. Это потребовало вложений — 4,2 миллиарда рублей. В течение 2021 года мы продолжим модернизацию. К концу года уголь останется только как резервное топливо. К 2023 году ТЭЦ — 2 будет полностью переведена на газ», — сообщил Алексендр Чуваев.

Губернатор Алексей Текслер напомнил, что на сегодня между правительством Челябинской области и предприятиями подписано 11 четырехсторонних и 26 двусторонних соглашений экологической направленности.