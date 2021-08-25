Поселок на Южном Урале лишился главы и спикера сельсовета

Пришедших на работу сотрудников сельской администрации встретили опечатанные двери

Совет депутатов Приморского сельского поселения (Агаповский район) 24 августа принял решения о снятии полномочий с председателя представительного органа Михаила Панкина и назначении и. о. главы села, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе администрации Агаповского района. В муниципалитете надеются, что таким образом поставлена точка в растянувшейся на два года судебной войне с прежним главой поселения.



В пресс-службе администрации района не скрывают, что противостояние с экс-главой Приморского поселения Сергеем Аристовым длится с момента его избрания местными депутатами в 2019 году.

«Такое впечатление, что Сергей Александрович все это время считал поселок Приморский независимым от района. Он игнорировал распоряжения, постоянно засыпал нас судебными исками. С 2019 года администрация района пыталась снять его, так как конкурс на соискание должности главы села прошел тогда с нарушениями. Однако суд поставил точку в этом процессе только в июле», — сообщили корреспонденту Первого областного информагентства в администрации муниципалитета.

Действительно, 20 июля кассационная инстанция суда вынесла решение: конкурс в 2019 году прошел с нарушениями, и Сергей Аристов два года занимал кресло главы села незаконно. По данным районных властей, еще до вынесения судебного решения Аристов ушел в отпуск, назначив исполняющей обязанности бухгалтера сельской администрации. Практически сразу после появления информации об итогах суда глава села уволился. На следующий день главбух — и. о. главы приняла Аристова обратно на работу уже в качестве заместителя сельского мэра, а затем оперативно ушла в отпуск сама, оставив бывшего главу исполнять обязанности главы.

«По данному факту в прокуратуру Агаповского района была подана жалоба. Прокуратура провела проверку, в ходе которой было установлено и доказано, что все принятые приказы незаконны», — значится в официальном сообщении районной администрации.

В ситуацию вмешались сельские депутаты. 4 августа шесть парламентариев (60 процентов всего состава приморского сельсовета — прим. редакции) обратились к спикеру Михаилу Панкину с предложением решить вопрос о назначении исполняющего обязанности на внеочередном заседании. Председатель заявил в ответ, что в этом нет нужды, так как и. о. — Аристов — уже назначен. Между тем устав сельского поселения гласит, что в случае досрочного прекращения полномочий первого лица временную замену ему должен назначать именно представительный орган, а не бухгалтер, сама пребывающая в статусе и. о. Депутаты решили провести внеочередное собрание самостоятельно. По информации пресс-службы администрации Агаповского района, о дне и повестке внеочередной сессии были уведомлены все члены сельсовета. Однако 24 августа собрались лишь семь из десяти депутатов. В числе проигнорировавших заседание был и председатель Панкин. Поэтому первый вопрос в повестке — о снятии полномочий с собственного спикера — депутаты решили без него, причем единогласно.

«Полномочия предыдущего председателя собрания закончены. На очередном заседании будет избран новый председатель и назначены выборы главы. И. о. главы сельского поселения также уже назначен», — подтвердил Первому областному информагентству вице-губернатор Евгений Голицын, курирующий южные муниципалитеты Челябинской области.

Депутаты в самом деле назначили очередной (но на этот раз в соответствии с уставом) исполняющей обязанности главы специалиста сельской администрации Регину Соловьеву. Обязанности и. о. спикера были возложены на зампредседателя совета Валентину Тофан.

«Аристов С. А. незаконно занимал пост главы сельского поселения 2 года и сейчас не является сотрудником администрации вообще. Хотелось бы отметить, что на назначение Аристова С. А. на должность главы Приморского сельского поселения в 2019 года повлияло незаконное голосование, которое также подтверждено в судебном разбирательстве: в ходе конкурсной комиссии Панкиным М. С. был дважды отдан голос за Аристова С. А.», — подводит итог двухлетнего противостояния официальное сообщение администрации Агаповского района, опубликованное на сайте муниципалитета.

Уже бывший глава Сергей Аристов с утра 25 августа сообщил в СМИ, что двери в администрацию опечатаны, а замки сменены. В пресс-службе администрации подтвердили: Валентина Тофан после заседания забрала на хранение документы представительного органа, а двери опечатал участковый уполномоченный. Муниципальные власти объясняют этот шаг тем, что «все помещения были открыты, сотрудников администрации на месте не было».