Поселения Коркинского района объединятся в муниципальный округ

Соответствующее решение сегодня принято депутатским собранием муниципалитета

3 марта депутаты Коркинского района на внеочередном заседании приняли решение об объединении трех городских поселений — Коркинского, Розинского и Первомайского — в один муниципальный округ. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе администрации района, сейчас уже готовятся сопроводительные документы для внесения соответствующей инициативы в ЗСО Челябинской области.



Напомним, впервые речь об объединении всех поселений района в одну структуру зашла еще в 2019 году. Как рассказала сегодня корреспонденту Первого областного информагентства замглавы района по правовым вопросам Юлия Кияткина, первыми на этот шаг согласились депутаты самого Коркино. В феврале 2020 года к ним присоединился Розинский представительный орган, а согласие Первомайского было получено только в феврале 2022-го.

«Дело в том, что в 2020 году прошли выборы в представительные органы городских поселений. У нового состава депутатов Первомайского поселения возникли вопросы по объединению. К тому же потребовалось проведение большой работы региональным министерством имущества по уточнению границ Коркинского района с соседними муниципалитетами, например Сосновским и Еткульским районами. В результате окончательное принятие решения затянулось до нынешнего числа», — рассказала Юлия Кияткина.

Как сообщало ранее Первое областное информагентство, в Госдуме РФ идет внесение поправок в законопроект о реформе органов местного самоуправления с начала 2023 года. В числе прочего этот закон подразумевает упразднение администраций и представительных органов низшего звена — в сельских и городских поселениях. Таким образом, преобразование Коркинского района в единый муниципальный округ может оказаться первой ласточкой еще не стартовавшей реформы на территории Челябинской области.