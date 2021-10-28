Попавший в СИЗО депутат из Трехгорного снят с руководства губернаторской приемной

Алексей Текслер поставил на место Кумара Айткалиева другого местного депутата

Обвиняемый в крупном мошенничестве Кумар Айткалиев снят с должности руководителя общественной приемной губернатора в Трехгорном. Такое распоряжение подписал глава Челябинской области Алексей Текслер.



Согласно тексту опубликованного на портале правовой информации документа Кумар Айткалиев освобождается от должности руководителя общественной губернаторской приемной, ему на смену приходит депутат местного городского собрания Владислав Белобров. Тем же распоряжением Алексей Текслер поставил во главе своей приемной в Советском районе Челябинска директора школы № 144 Татьяну Анненко.

Как сообщало Первое областное информагентство, депутат Трехгорненского горсобрания, гендиректор ЗАО «Уралспецмонтаж» Кумар Айткалиев обвиняется по статье 159 УК РФ в мошенничестве в особо крупном размере: по версии следствия, в 2016—2020 годах он предоставил федеральному казначейству поддельные документы о выполнении работ в рамках госконтракта. Ущерб Минпромторгу РФ превысил 54 миллиона рублей. В рассматриваемый следствием период компания Айткалиева работала в ЗАТО Озерск, выполняя заказы ПО «Маяк» и других предприятий с федеральным подчинением.

20 октября Кумар Айткалиев был заключен под стражу сроком на два месяца.