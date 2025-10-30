Помощь южноуральцев на нужды СВО оценил «Русский Сыч»

Тему обсудили в ходе дискуссии «Мир на Украине наступит в течение года»

Спецкор деловой газеты «Взгляд», автор телеграм-канала «Русский Сыч» Юрий Васильев назвал Челябинскую область в числе лидеров по объему оказанной помощи новым регионам России. Обозреватель и эксперт считает, что в регионе на особом месте организована работа тыловиков СВО.

Вместе с ведущим эфира «Что будет» на «Радио КП» Иваном Панкиным Юрий Васильев рассуждал о Русском мире, коллективизме в нем и вовлеченность людей в СВО. Апатия среди населения — это не участие в волонтерских движениях или сборах гумпомощи на СВО?

«Говорить о том, что население равнодушно, нельзя. Людей приближающих результат, становится все больше, и их уже миллионы. Ни о какой апатии речи не идет», — резюмировал Васильев.

Он подчеркнул, что степень вовлеченности в регионах может быть разной. И во многом она зависит от руководства.





«Возьмите Свердловскую область. В сентябре я написал статью, как регион с приходом нового губернатора меняется в своем отношении к СВО. До прихода Дениса Паслера это было недостаточно ярко обозначено. Я описываю в статье невнимание первых лиц и населения к нуждам СВО. И посмотрите, как это организовано в Челябинской области. Вслед за Алексеем Текслером все достаточно четко работают с новыми регионами и нуждами спецоперации. Волноваху восстанавливает Челябинск, Авдеевку восстанавливает Челябинск, Ясиноватую восстанавливает Челябинск. В регионе постоянная ротация глав. Дмирий Гатов, который работал в Волновахе под бомбами, снарядами и пулями, с недавнего времени возглавил Троицк», — рассуждает Юрий Васильев.

Вместе с тем напомним, что Челябинская область не только работает над восстановлением городов и обновлением социальной сферы и инфраструктуры в них. Регион — мощный производитель в области ОПК. Но самое масштабное в области — это желание южноуральцев помогать. В едином порыве волонтеры и добровольцы все это время собирают и увозят гуманитарную помощь, объемы ее уже не считают в тоннах.

Мы не раз рассказывали, как жители области строят мобильные бани, спецтехнику для бойцов, как собирают продуктовые наборы и плетут маскировочные сети. Только в Челябинской области Народный фронт и региональный медиахолдинг объединились для совместного проекта — телемарафона по сбору помощи на нужды СВО. Он проходит практически ежемесячно. За это время проект собрал более 38 миллионов рублей. Ближайший телемарафон пройдет на телеканале ОТВ 4 ноября.