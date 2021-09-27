Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отказался от своего мандата в Госдуме. Он подписал соответствующее заявление, сообщает «Коммерсантъ».
Владимир Якушев возглавлял региональный список партии «Единая Россия» на выборы в Госдуму по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам, а также Курганской области.
Напомним, ранее о своих намерениях остаться в Челябинской области заявили губернатор Алексей Текслер, начальник госпиталя ветеранов Татьяна Василенко и спортивный директор ХК «Металлург» Сергей Гомоляко.