Полномочный представитель Президента Российской Федерации принял участие в голосовании за кандидатов в депутаты Государственный думы РФ.
Полпред отметил, что явка в уральских регионах остается хорошей на протяжении всех трех дней и похвалил ответственность избирателей Уральского федерального округа.
«Государственная дума пишет законы. И важно, чтобы туда попали профессионально подготовленные люди. Надо выбрать тех, кто знает что необходимо людям», — поделился Владимир Якушев.
Выполнить гражданский долг и отдать свой голос на выборах депутатов Госдумы РФ 19 сентября можно до 20:00.