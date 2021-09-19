Полпред Президента РФ проголосовал на выборах в Государственную Думу

Владимир Якушев отдал свой голос на избирательном участке в Тюмени

Полномочный представитель Президента Российской Федерации принял участие в голосовании за кандидатов в депутаты Государственный думы РФ.



Полпред отметил, что явка в уральских регионах остается хорошей на протяжении всех трех дней и похвалил ответственность избирателей Уральского федерального округа.

«Государственная дума пишет законы. И важно, чтобы туда попали профессионально подготовленные люди. Надо выбрать тех, кто знает что необходимо людям», — поделился Владимир Якушев.

Выполнить гражданский долг и отдать свой голос на выборах депутатов Госдумы РФ 19 сентября можно до 20:00.