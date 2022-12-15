Полпред президента по УрФО приглашает молодых управленцев участвовать в конкурсе «Команда Урала»

Победители попадут в кадровый резерв федерального округа

На Урале запущен конкурс «Молодежный управленческий резерв УрФО — Команда Урала». О старте на заседании совета по молодежной политике в креативном кластере «Домна» (Екатеринбург) объявил полномочный представитель президента в округе Владимир Якушев, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе полпредства.



Конкурс проводится Уральским институтом управления и аппаратом полпреда, принять участие могут жители регионов УрФО в возрасте до 35 лет, с высшим образованием. Желающие должны подать заявки на сайт конкурса до 24 января 2023 года.

«Молодежь — главный двигатель развития страны и ее регионов. Все пути для вас открыты. Решения и выбор за вами. А мы готовы помочь вам найти свое призвание», — напутствовал потенциальных конкурсантов Владимир Якушев.

В феврале по итогам конкурса организаторы определят 30 победителей. Все они пройдут обучение по программе «Эффективный менеджмент в публичном пространстве». Кроме того, лучшим молодым управленцам обещают встречи и обмен опытом с руководством крупных корпораций и представителями региональных правительств.