Полмиллиона россиян потренировались в электронном голосовании от ЦИК

Тестирование системы дистанционного электронного голосования продлится до вечера 14 мая

12 мая Центральный избирком РФ начал тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) перед предстоящими в сентябре выборами. Председатель ЦИК Элла Памфилова призналась, что даже предварительные итоги тестирования дистанционного электронного голосования превзошли все ожидания, сообщает пресс-служба главной избирательной комиссии страны.



По данным федерального портала, на момент публикации материала уже более 455 тысяч россиян проверили систему ДЭГ. При этом Элла Памфилова ранее признавалась: в избиркоме рассчитывали, что за все три дня тестирования проголосуют не более миллиона граждан.

«На деле их число превышает наши ожидания более чем в два с половиной раза. Спасибо всем, кто помогает нам тестировать и совершенствовать эту перспективную современную систему», — цитирует председателя пресс-служба ЦИК.

Напомним, 19 сентября в России пройдут выборы в Госдуму, а в ряде регионов и муниципалитетов — еще и местные выборы. В целях безопасности власти предлагают россиянам голосовать в электронном виде на специально созданном ресурсе, зарегистрировавшись через сайт госуслуг. Стартовавшая сегодня, 12 мая, проверка работоспособности системы продлится до 20 часов 14 мая по московскому времени. Для участия в ней ранее, до 7 мая, необходимо было зарегистрироваться через личный кабинет на сайте госуслуг.

Ряд пользователей системы уже на проверочном этапе получили извещения, что до голосования их не допускают. По словам Эллы Памфиловой, каждый такой случай тщательно проверяется.

«Мы фиксируем все возникающие проблемы, для того тренировка и проводится. Мы подвергает систему максимальной нагрузке, чтобы выявить слабые места, спровоцировать все возможные сбои. Нигде и никогда в таком масштабе ДЭГ не применялось. Мы первопроходцы. И, естественно, сбои и разного рода ошибки неизбежны», — заявила 12 мая на совещании ЦИК Элла Памфилова.