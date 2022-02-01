Экспертный канал «ПолитБрокер», традиционно занимающийся замерами рейтингов глав регионов, назвал трех самых успешных губернаторов января 2022 года. Ими стали Вячеслав Гладков (Белгородская область), Глеб Никитин (Нижегородская область) и Алексей Текслер, сообщается в ТГ-канале экспертов.
По данным челябинских экспертов, рост рейтинга Текслера связан с несколькими событиями, особенно ярко выглядящими на фоне скучной постновогодней повестки. Как сообщало Первое областное информагентство, челябинский губернатор сразу после каникул принял участие в Гайдаровском форуме, вместе с главой Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным и президентом Татарстана Рустамом Миннихановым обсудив тему бюджетного федерализма и выступив за предоставление субъектам Федерации большей самостоятельности.
На прошлой неделе Текслер во время рабочей поездки в Карабаш подписал новое соглашение о сотрудничестве с Русской медной компанией. Металлургический холдинг обязуется вложить в развитие этого города более 11 миллиардов рублей. Губернатор заявил, что в ближайшее время Карабаш по праву будет носить звание лучшего малого города России.
Кроме того, серьезным достижением можно считать тот факт, что Челябинская область вошла в топ-10 лидеров среди российских регионов по объему финансовой поддержки от фонда президентских грантов: на социальные проекты некоммерческих организаций Южного Урала фонд выделяет более 100 миллионов рублей.