«ПолитБрокер» назвал Алексея Текслера самым успешным губернатором января

Причины — выступление на Гайдаровском форуме, новое соглашение с РМК и поддержка от Фонда президентских грантов

Экспертный канал «ПолитБрокер», традиционно занимающийся замерами рейтингов глав регионов, назвал трех самых успешных губернаторов января 2022 года. Ими стали Вячеслав Гладков (Белгородская область), Глеб Никитин (Нижегородская область) и Алексей Текслер, сообщается в ТГ-канале экспертов.



По данным челябинских экспертов, рост рейтинга Текслера связан с несколькими событиями, особенно ярко выглядящими на фоне скучной постновогодней повестки. Как сообщало Первое областное информагентство, челябинский губернатор сразу после каникул принял участие в Гайдаровском форуме, вместе с главой Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным и президентом Татарстана Рустамом Миннихановым обсудив тему бюджетного федерализма и выступив за предоставление субъектам Федерации большей самостоятельности.

На прошлой неделе Текслер во время рабочей поездки в Карабаш подписал новое соглашение о сотрудничестве с Русской медной компанией. Металлургический холдинг обязуется вложить в развитие этого города более 11 миллиардов рублей. Губернатор заявил, что в ближайшее время Карабаш по праву будет носить звание лучшего малого города России.

Кроме того, серьезным достижением можно считать тот факт, что Челябинская область вошла в топ-10 лидеров среди российских регионов по объему финансовой поддержки от фонда президентских грантов: на социальные проекты некоммерческих организаций Южного Урала фонд выделяет более 100 миллионов рублей.