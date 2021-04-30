Подал в отставку заместитель министра строительства Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер уже подписал соответствующее постановление

Заместитель министра строительства Челябинской области Евгений Курилов подал в отставку. Его заявлению дан ход, подтвердили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального правительства.



30 апреля Евгений Курилов отработал в министерстве последний день. Его стаж на госслужбе не насчитывает и двух лет: напомним, в министерство он пришел в октябре 2019 года, до того работал в бизнесе, в частности, владел компанией ПСК «Регионпроект».

Летом 2019 года губернатор Алексей Текслер, тогда еще в качестве временно исполняющего обязанности главы региона, объявил конкурс «Команда Челябинской области», Курилов стал в нем одним из победителей.