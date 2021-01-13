Почти тысячу госслужащих Челябинской области отправят на учебу

На дополнительное образование и переподготовку сотрудников региональных министерств и ведомств выделено 8,1 миллиона рублей

13 января на сайте правовой информации опубликовано распоряжение губернатора Алексея Текслера о госзаказе на профессиональное развитие государственных гражданских служащих. Согласно документу, в течение 2021 года 980 сотрудников различных областных ведомств пройдут переподготовку или будут направлены на повышение квалификации. Из бюджета региона на эти цели выделяется 8,15 миллиона рублей.



Из распоряжения следует, что сильнее всех в профразвитии нуждается собственно аппарат губернатора и правительства: учиться пойдут 102 его сотрудника. А вот в постоянном представительстве области при федеральном правительстве на повышение квалификации отправится только один человек. Пойдут учиться 22 сотрудника управления делами — практически 10 процентов от общей численности этого подразделения.

Пройдут обучение также 542 сотрудника областных министерств. В среднем на каждого будет потрачено от семи до 10 тысяч рублей.

Отметим, что все обучение будет проходить исключительно на территории России: за границу не отправляется ни один человек.