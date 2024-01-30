Почти половина избирательных участков на Южном Урале оборудованы видеонаблюдением

На остальных будет вестись видеорегистрация

В избирательной комиссии Челябинской области рассказали о технических средствах, которыми будут оборудованы избирательные участки на выборах президента России, для обеспечения прозрачности и безопасности процесса.

По словам председателя облизбиркома Евгения Голицына, почти половина участков уже оснащена видеонаблюдением.

«В Челябинской области организовано 2 267 постоянных избирательных участков и 19 временных — тех, которые организуются в больницах, а также СИЗО — там люди изолированы, но избирательное право за ними сохраняется, пока нет приговора суда. Видеонаблюдение установлено на 1 117 участках, на остальных будет вестись видеорегистрация. Разница в том, что в первом случае информация с видеокамер будет идти на служебный портал, к ней будут иметь доступ наблюдатели, во втором — информация просто хранится и поднимается для просмотра лишь в случае необходимости. Надеемся, таких случаев на предстоящих выборах не будет», — рассказал Евгений Голицын.

Он также добавил, что на 379 участках будут работать КОИБы — комплексы обработки избирательных бюллетеней.

Кроме того, говоря о техническом оснащении для обеспечения безопасности процесса, председатель облизбиркома упомянул, что все крупные избирательные участки оборудованы рамками-металлодетекторами.

«У нас 890 рамок уже смонтированы на избирательных участках, там, где их нет, будут использоваться ручные металлодетекторы», — отметил Евгений Голицын.

Все участки в канун голосования будут обследованы, с момента поступления на участки избирательных бюллетеней там будут дежурить сотрудники полиции, добавил он.